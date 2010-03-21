Пенсионеры-колхозники в 1970-1980 е гг.

Приведу статистические данные о пенсионных выплатах колхозникам в 1970-1987 гг., а также о размерах другой помощи пенсионерам.
Пенсионное обеспечение колхозников.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Как видим, пенсия колхозника уступала пенсии работника, всю жизнь проработавшего на государство. Логика государства никогда не скрывалась:
1)пока доходы государства были невелики, невелики были и пенсии. Должен сказать, что даже 25 рублей колхозной пенсии 1975 г. обеспечивали более высокий уровень жизни пожилого человека, чем сегодня пенсия 6 000 руб.
2)работники, целиком зависимые от государства, получали большую поддержку, в том числе и пенсионную. Работники колхоза имели дополнительные источники дохода, поэтому обеспечивались слабее.
3)специальной дискриминации жителей села не было: работники совхозов обеспечивались государством на уровне городских рабочих.
Из следующей таблицы становится понятным, что государственная пенсия не была единственной помощью колхозным пенсионерам.
Оказание колхозами и совхозами помощи пенсионерам села в ведении домашнего хозяйства в 1986 г.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Достаточно оценить все эти виды помощи пенсионерам в современных рыночных ценах, чтобы понять, насколько положение колхозника-пенсионера было лучше того, какое можно было бы представить на основании лишь денежной государственной пенсии.
Не следует забывать также о значении таких социалистических достижений, как дешевые лекарства и транспорт, бесплатная медицинская помощь, дотации на жилье и коммунальные услуги. Сегодня все это составляет несравнимо бОльшую часть расходов пенсиоенеров.
Источник: Источник: Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. - М., Финансы и статистика, 1988.
Повседневная жизнь в СССР в 1923-1985гг.
LJ Video;
( 5 комментариев — Оставить комментарий )
- ←
- 1
- →
hoshi_heffings
ihistorian- клёва
fasiha_zwies
@(-_-)@ - ihistorian
alexandr_sam
Это ж каким пидорасом нужно быть чтобы такое написать? > "Должен сказать, что даже 25 рублей колхозной пенсии 1975 г. обеспечивали более высокий уровень жизни пожилого человека, чем сегодня пенсия 6 000 руб."
historian30h
Народ сейчас называет тысячу "рублем". Народный курс я считаю несколько завышенным, советский рубль 1980 г. - это примерно 400 современных рублей. Таким образом, пенсия в 25 руб. - это современные 10 тысяч. А за хамство бан.
Валерий Кряжев
Туфта это. Я сам из села. И пенсии были до 80-х 12-16 рублей. В 80-е подняли до 22. И помощь по вспашке огородов и пр. — это кому как повезёт: в 60-х колхоз переделали в совхоз и тю-тю помощь. В совхозах, а их, начиная с 60-х становилось подавляющее большинство на селе - эти номера не проходили. Бабушка 16 рублей получала ещё и по инвалидности по проф. заболеванию — бруцеллёз. Соседка — 12 рублей получала.
- ←
- 1
- →